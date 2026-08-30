'STVV aast op verdediger die aan Anderlecht werd gelinkt'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
'STVV aast op verdediger die aan Anderlecht werd gelinkt'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Sint-Truiden is zondag met 1-4 gaan winnen op het veld van Royal Antwerp FC. De Kanaries maken daardoor een sprongetje in het klassement. Ondertussen blijven ze ook de mercato afspeuren op zoek naar versterkingen. Een Franse verdediger zou een voorstel hebben ontvangen van de Limburgers.

STVV is geïnteresseerd in Étienne Youté Kinkoué

STVV was met twee gelijke spelen begonnen aan het seizoen en werd daarna door Omonia Nicosia naar de Conference League verwezen. De zege bij Antwerp doet deugd in Limburg, waar ze de kern graag nog willen versterken met een verdediger.

Sacha Tavolieri weet dat STVV een officieel voorstel heeft ingediend bij Étienne Youté Kinkoué. De 24-jarige Frans-Kameroense verdediger is een vrije speler nadat zijn contract bij Le Havre AC op het einde van vorig seizoen afliep.

Er zijn veel tussenpersonen betrokken bij het dossier

STVV is geïnteresseerd in het binnenhalen van de speler, maar er is wel een struikelblok. Er zouden namelijk heel wat tussenpersonen betrokken zijn bij het dossier. De Kanaries zouden willen dat alles eerst wordt opgehelderd voordat de deal wordt afgerond.

Youté Kinkoué werd in Lyon geboren en speelde voor de jeugd van onder meer Troyes en Internazionale voordat hij in 2021 naar de B-ploeg van de Griekse topclub Olympiakos verkaste. Daar kwam hij 23 keer in actie.

Youté Kinkoué heeft veel ervaring in de Ligue 1

In januari 2023 stapte hij voor een transfersom van 500.000 euro over naar Le Havre. Daar speelde hij in totaal 66 wedstrijden, waarvan een groot deel in de Ligue 1. Youté Kinkoué heeft dus veel ervaring op het hoogste niveau en zou nu voor het eerst in België aan de slag kunnen. gaan.

De rechtsvoetige verdediger staat bekend om zijn spelinzicht en goede passing. Met zijn 1,96 meter staat hij ook meer dan zijn mannetje in de luchtduels. In 2024 was hij volgens Transfermarkt nog 8 miljoen euro waard, maar dat is ondertussen gedaald naar 2,5 miljoen euro. In het verleden werd de speler ook gelinkt aan Anderlecht, maar tot een transfer kwam het toen niet. STVV hoopt nu meer succes te hebben.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Le Havre
Etienne Youte Kinkoue

Meer nieuws

STVV haalt in derde wedstrijd opgelucht adem met eerste zege: "Was niet onze grootste zorg" Reactie

STVV haalt in derde wedstrijd opgelucht adem met eerste zege: "Was niet onze grootste zorg"

19:26
Compper en Antwerp smeken om defensieve stabiliteit na 8 doelpunten in 2 wedstrijden Reactie

Compper en Antwerp smeken om defensieve stabiliteit na 8 doelpunten in 2 wedstrijden

19:18
1
LIVE: Zulte Waregem hangt de bordjes opnieuw gelijk tegen Westerlo! Live

LIVE: Zulte Waregem hangt de bordjes opnieuw gelijk tegen Westerlo!

19:43
LIVE: Kan Anderlecht in de tweede helft nog iets terugdoen? Live

LIVE: Kan Anderlecht in de tweede helft nog iets terugdoen?

19:38
Ditmaal geen comeback: Energiek en volwassen STVV rekent af met Antwerp op de Bosuil

Ditmaal geen comeback: Energiek en volwassen STVV rekent af met Antwerp op de Bosuil

17:57
Mehssatou verstuurt duidelijke transferboodschap, Jonckheere onder indruk van invaller

Mehssatou verstuurt duidelijke transferboodschap, Jonckheere onder indruk van invaller

19:25
'Aston Villa pakt uit met ex-verdediger van Anderlecht'

'Aston Villa pakt uit met ex-verdediger van Anderlecht'

19:45
Matchwinnaar Cissé pakt ook rood: dit heeft coach De Mil erover te zeggen

Matchwinnaar Cissé pakt ook rood: dit heeft coach De Mil erover te zeggen

18:15
Knaltransfer op komst? 'Liverpool opent gesprekken met Genk, Bayern München houdt dossier in de gaten'

Knaltransfer op komst? 'Liverpool opent gesprekken met Genk, Bayern München houdt dossier in de gaten'

18:30
2
🎥 Romeo Lavia laat Stamford Bridge eindelijk zien waarvoor Chelsea hem haalde

🎥 Romeo Lavia laat Stamford Bridge eindelijk zien waarvoor Chelsea hem haalde

18:00
Opvallende afwezigen bij Antwerp tegen STVV: dit is de reden

Opvallende afwezigen bij Antwerp tegen STVV: dit is de reden

15:30
Sommer zalft, Leko slaat na rode kaart Forbs

Sommer zalft, Leko slaat na rode kaart Forbs

16:42
8
Transfer lijkt helemaal rond: KRC Genk verliest absolute sterkhouder

Transfer lijkt helemaal rond: KRC Genk verliest absolute sterkhouder

17:00
1
OFFICIEEL: Lommel SK neemt na meer dan vier jaar afscheid van aanvaller

OFFICIEEL: Lommel SK neemt na meer dan vier jaar afscheid van aanvaller

16:33
1
🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening

🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening

16:00
31
Invallers beslissen Slag om Vlaanderen: Buffalo's delen tik uit aan tien Bruggelingen

Invallers beslissen Slag om Vlaanderen: Buffalo's delen tik uit aan tien Bruggelingen

15:26
Genk reageert stevig en Smets wijst op opvallende ingreep van Thorup

Genk reageert stevig en Smets wijst op opvallende ingreep van Thorup

15:00
Op de bank tegen Gent: Club Brugge krijgt bod van 15 miljoen euro op aanvaller en is meteen duidelijk

Op de bank tegen Gent: Club Brugge krijgt bod van 15 miljoen euro op aanvaller en is meteen duidelijk

14:00
8
Vanderbiest zegt waar het op staat: "Het is geen Playstation"

Vanderbiest zegt waar het op staat: "Het is geen Playstation"

14:00
1
🎥 📷 Supporters KAA Gent kondigen het groots aan: dit was het resultaat - en het antwoord van Club Brugge

🎥 📷 Supporters KAA Gent kondigen het groots aan: dit was het resultaat - en het antwoord van Club Brugge

13:50
2
LIVE: Zet Antwerp sterk seizoensbegin verder door thuis tegen STVV?

LIVE: Zet Antwerp sterk seizoensbegin verder door thuis tegen STVV?

11:15
KNVB trekt harde lijn rond Infantino en legt opvallend plan op tafel

KNVB trekt harde lijn rond Infantino en legt opvallend plan op tafel

14:30
LIVE - Speeldag 4 JPL: Euvrard bevestigt vertrekwens bij Standard

LIVE - Speeldag 4 JPL: Euvrard bevestigt vertrekwens bij Standard

13:15
10
Het blijft maar duren: alweer slecht nieuws voor Julien Duranville

Het blijft maar duren: alweer slecht nieuws voor Julien Duranville

12:50
1
OFFICIEEL: Rode Duivel Arthur Theate heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Rode Duivel Arthur Theate heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

13:30
Gouden kooi: twee Duitse clubs azen op speler Club Brugge, maar wil die wel weg? Analyse

Gouden kooi: twee Duitse clubs azen op speler Club Brugge, maar wil die wel weg?

12:30
3
Beveren-supporters maken indruk ondanks pijnlijke avond tegen Genk: coach en speler reageren

Beveren-supporters maken indruk ondanks pijnlijke avond tegen Genk: coach en speler reageren

11:45
1
OFFICIEEL: Juventus haalt 18-jarig Belgisch toptalent in huis

OFFICIEEL: Juventus haalt 18-jarig Belgisch toptalent in huis

12:00
1
Live. Transfernieuws 30/8: Guiagon en Amoura hebben beslissing genomen

Live. Transfernieuws 30/8: Guiagon en Amoura hebben beslissing genomen

12:15
🎥 Lionel Messi is het nog niet verleerd met vier(!) knappe goals in MLS

🎥 Lionel Messi is het nog niet verleerd met vier(!) knappe goals in MLS

11:30
1
LIVE: Anderlecht wil de muur in het Dudenpark eindelijk slopen... Lukt het hen deze keer?

LIVE: Anderlecht wil de muur in het Dudenpark eindelijk slopen... Lukt het hen deze keer?

10:06
'Daar is dan toch de transfer voor Fernandez-Pardo'

'Daar is dan toch de transfer voor Fernandez-Pardo'

11:00
6
'Medische keuring in orde: Genk heeft speler zo goed als beet'

'Medische keuring in orde: Genk heeft speler zo goed als beet'

10:30
2
🎥 Ploegmaat Tielemans zorgt voor hét beeld van de week, tot in ... Ghanees parlement

🎥 Ploegmaat Tielemans zorgt voor hét beeld van de week, tot in ... Ghanees parlement

10:00
'Gent gaat strijd aan met Feyenoord en Genk voor aanvaller'

'Gent gaat strijd aan met Feyenoord en Genk voor aanvaller'

09:30
4
Stijnen streng voor het ‘lek’ bij Westerlo: “Ontslag zou moeten”

Stijnen streng voor het ‘lek’ bij Westerlo: “Ontslag zou moeten”

09:00
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Union SG - Anderlecht: 2-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Compper en Antwerp smeken om defensieve stabiliteit na 8 doelpunten in 2 wedstrijden Goro Goro over Seraing - Lierse SK: - FC BRUGES FC BRUGES over KAA Gent - Club Brugge: 2-1 The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp - STVV: 1-4 IXL IXL over 🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening Kempenaar Kempenaar over OFFICIEEL: Lommel SK neemt na meer dan vier jaar afscheid van aanvaller FCB vo altijd FCB vo altijd over Knaltransfer op komst? 'Liverpool opent gesprekken met Genk, Bayern München houdt dossier in de gaten' Dan the Man Dan the Man over 🎥 📷 Supporters KAA Gent kondigen het groots aan: dit was het resultaat - en het antwoord van Club Brugge FCB vo altijd FCB vo altijd over Sommer zalft, Leko slaat na rode kaart Forbs Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved