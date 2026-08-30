'STVV aast op verdediger die aan Anderlecht werd gelinkt'

Sint-Truiden is zondag met 1-4 gaan winnen op het veld van Royal Antwerp FC. De Kanaries maken daardoor een sprongetje in het klassement. Ondertussen blijven ze ook de mercato afspeuren op zoek naar versterkingen. Een Franse verdediger zou een voorstel hebben ontvangen van de Limburgers.

STVV is geïnteresseerd in Étienne Youté Kinkoué

STVV was met twee gelijke spelen begonnen aan het seizoen en werd daarna door Omonia Nicosia naar de Conference League verwezen. De zege bij Antwerp doet deugd in Limburg, waar ze de kern graag nog willen versterken met een verdediger.

Sacha Tavolieri weet dat STVV een officieel voorstel heeft ingediend bij Étienne Youté Kinkoué. De 24-jarige Frans-Kameroense verdediger is een vrije speler nadat zijn contract bij Le Havre AC op het einde van vorig seizoen afliep.

Er zijn veel tussenpersonen betrokken bij het dossier

STVV is geïnteresseerd in het binnenhalen van de speler, maar er is wel een struikelblok. Er zouden namelijk heel wat tussenpersonen betrokken zijn bij het dossier. De Kanaries zouden willen dat alles eerst wordt opgehelderd voordat de deal wordt afgerond.

Youté Kinkoué werd in Lyon geboren en speelde voor de jeugd van onder meer Troyes en Internazionale voordat hij in 2021 naar de B-ploeg van de Griekse topclub Olympiakos verkaste. Daar kwam hij 23 keer in actie.

Youté Kinkoué heeft veel ervaring in de Ligue 1

In januari 2023 stapte hij voor een transfersom van 500.000 euro over naar Le Havre. Daar speelde hij in totaal 66 wedstrijden, waarvan een groot deel in de Ligue 1. Youté Kinkoué heeft dus veel ervaring op het hoogste niveau en zou nu voor het eerst in België aan de slag kunnen. gaan.





De rechtsvoetige verdediger staat bekend om zijn spelinzicht en goede passing. Met zijn 1,96 meter staat hij ook meer dan zijn mannetje in de luchtduels. In 2024 was hij volgens Transfermarkt nog 8 miljoen euro waard, maar dat is ondertussen gedaald naar 2,5 miljoen euro. In het verleden werd de speler ook gelinkt aan Anderlecht, maar tot een transfer kwam het toen niet. STVV hoopt nu meer succes te hebben.