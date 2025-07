Anderlecht geïnteresseerd in een zeer gewilde Franse verdediger?

Anderlecht zou geïnteresseerd zijn in een jonge Fransman uit de Ligue 1. Het profiel van Étienne Youté Kinkoué zou opduiken in de documenten van de Brusselse club.

Etienne Youé Kinkoué, een 23-jarige centrale verdediger van Le Havre, staat op de radar van Anderlecht volgens L'Équipe. De Brusselse club is echter niet de enige geïnteresseerde: Besiktas, Burnley, Celtic Glasgow, Sheffield United en Keulen worden ook genoemd.

De in Lyon geboren speler werd opgeleid bij Troyes, Inter, Olympiakos B alvorens zich in januari 2023 bij de Normandische club aan te sluiten. Zijn kwaliteit in passing is een van zijn grote troeven. De jonge speler heeft ook een goed speloverzicht en met zijn lengte van 1m96 is hij perfect voor luchtduels.

Zijn contract bij de Ligue 1-club loopt momenteel tot het einde van het volgende seizoen. Hij wordt geschat op zeven miljoen euro volgens Transfermarkt. Het bericht mag dus ook met een korreltje zout genomen worden, want momenteel zijn de financiën van paars-wit niet meteen in staat om zoiets te bekostigen, zeker gezien de concurrentie.

Afgelopen seizoen heeft hij nog meer ervaring opgedaan door vele wedstrijden in de Ligue 1 te spelen. Sinds zijn komst bij Le Havre in 2023 heeft hij al minstens 50 wedstrijden gespeeld op het hoogste niveau van het Franse voetbal.

Het is duidelijk dat hij veel interesse wekt. Hij zal binnenkort zeker een belangrijke beslissing nemen over zijn toekomst. Wordt vervolgd.