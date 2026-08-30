David Hubert ziet nog één van zijn basisspelers vertrekken: "Het is een kloteperiode"

Union heeft de Brusselse derby tegen Anderlecht met overtuiging gewonnen, maar de zege heeft ook een ander verhaal verteld. Mohammed Fuseini, die in het seizoensbegin nog een vaste waarde was, ontbrak volledig in de selectie. Alles wijst erop dat de aanvaller net als enkele andere basisspelers op weg is naar de uitgang.

Union Saint-Gilloise beleefde zondag een ideale namiddag. De Brusselaars versloegen Anderlecht met 3-0, hoefden daarvoor nooit tot het uiterste te gaan en boekten bovendien voor de tweede wedstrijd op rij een clean sheet. Met zeven punten uit de eerste drie competitiewedstrijden staat Union meteen stevig bovenin.

Toch was er na de derby ook een opvallende afwezige. Mohammed Fuseini stond niet op het wedstrijdblad. Dat is opmerkelijk, want de Ghanees begon het seizoen nog als basisspeler en was een belangrijk onderdeel van de aanval van Union. Nu lijkt hij echter dicht bij een vertrek uit het Dudenpark.

David Hubert bevestigde na afloop dat Fuseini half dat hij op vertrekken staat. “Het is een kloteperiode”, klonk het veelzeggend bij de trainer. Een officiële bevestiging van een transfer kwam er niet.

De Brusselaars zijn de voorbije transferperiodes gewend geraakt aan het vertrek van belangrijke krachten, maar weten die verliezen doorgaans ook op te vangen.

Union vindt opnieuw zijn identiteit

Tegen Anderlecht was daar alvast weinig van te merken. Union speelde opnieuw met de intensiteit en verticale omschakelingen die de ploeg onder Hubert kenmerken.



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“De basis staat er. In het voetbal moet je altijd beter doen dan in je vorige wedstrijd. Die vorige wedstrijd was niet goed, deze wel. We zagen opnieuw de versnellingen en tempowisselingen waar we naar op zoek waren”, aldus Hubert.

De coach zag zijn spelers bovendien bijna de volledige wedstrijd controle houden. “Er zat veel intensiteit in onze wedstrijd. In de tweede helft was dat iets minder, maar we konden wel nog die derde goal maken. We waren onberispelijk en aanwezig van de eerste tot de laatste minuut.”

Dat was vooral opvallend omdat Anderlecht vooraf met veel vertrouwen naar Dudenpark was afgezakt. Union maakte echter meteen duidelijk dat het fysieke tempo hoger lag. Paars-wit vond geen antwoord op de duelkracht en moest toezien hoe de thuisploeg steeds opnieuw vanuit balveroveringen gevaar creëerde.

Ook defensief lijkt de puzzel te kloppen

De tweede clean sheet op rij was voor Hubert minstens even belangrijk als de drie doelpunten. Union kende defensief nog twijfels tijdens de Europese confrontatie met Bodø/Glimt, maar lijkt ondertussen een nieuw evenwicht te vinden.

“Als je naar de drie verdedigers en de doelman kijkt, dan hebben we drie van de vier spelers veranderd”, merkte Hubert op. Vooral Ondrej Kričfaluši maakte indruk. “Hij heeft ons echt geholpen. Door zijn verleden als verdedigende middenvelder brengt hij een zekere veelzijdigheid mee.”