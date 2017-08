Lukebakio en Pollet bezorgen Charleroi 6 op 6 in knotsgek doelpuntenfestival op Moeskroen

Na twee minuten stond er immers al een doelpunt op het bord. Godeau gleed wel heel ongelukkig de bal in eigen doel. De communicatie tussen doelman Butez en zijn verdediging stond - euhm - niet helemaal op punt. Bij Charleroi was de opvallendste man Dodi Lukebakio. De youngster heeft er een punt van gemaakt niet meer enkel te teren op zijn techniek en gooide een paar keer zijn volledig lichaam erin.

Drie goals, eigenlijk geen kansen

Maar goed, we zien hem nog steeds liever voetballen als een artiest dan als een bulldozer. Op het halfuur probeerde hij het nog eens met een krachtig schot en zijn eerste goal voor Charleroi was een feit. Al moeten we zeggen dat doelman Butez er weer niet goed uit zag. Hij zat bij de bal, maar die dwarrelde toch nog in doel.

Iets wat Moeskroen wel niet verdiende, want eigenlijk waren ze zelfs de betere ploeg. Maar Charleroi scoorde uit fases die eigenlijk geen kansen waren. En het werd zelfs nog erger na een duw van Vojvoda op Nurio. Penalty en Pollet zette zijn tweede strafschop in acht dagen om. Drie goals en geen enkele kans, je moet het maar doen.

Eerste keer videoref

Nog voor de rust kon Moeskroen eindelijk iets terug doen. Al kwam er voor de eerste keer een beslissing van de videoref bij te kijken. Lukebakio torpedeerde Olinga in de zestien, maar scheidsrechter Smet twijfelde nog. De videoref bracht duidelijkheid: penalty en geel voor Lukebakio. Bolingi kweet zich van die taak en perfecter in de kruising kan je een strafschop niet trappen.

De hoop bij Moeskroen was echter van korte duur. Na de rust toonde Pollet zich onzelfzuchtig en bood Lukebakio zijn tweede van de avond aan. En Lukebakio bood op zijn beurt Dessoleil de 1-5 aan na een goed genomen corner. Even daarna verraste Govea met een afstandsschot nog Penneteau voor de 2-5. Doelpuntenfestival op Le Canonnier, maar niet eentje dat de thuisfans graag zagen...

Doelman Butez pakte ook nog rood nadat Pollet alleen op hem afkwam. Hij greep in met de handen en mocht gaan douchen. Zo werd Vojvoda nog even doelman en dat ging hem zelfs niet slecht af.