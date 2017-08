Mazzu-time all over again: Charleroi pakt volle buit tegen Essevee in bijzonder schimmige slotfase

Matig matchbegin

Zulte Waregem heeft match onder controle

Twee goals in laatste vijf minuten en rood De Sart doen match kantelen

Mazzu-time levert 15 op 15 op

Charleroi en Zulte Waregem waren bijzonder goed aan de competitie begonnen en wonnen vorige week moeilijke uitwedstrijden in Genk en Standard. Weinig redenen tot sleutelen dus voor beide coaches: Mazzu wijzigde niet, Dury bracht de herstelde Derijck opnieuw in de ploeg in de plaats van Baudry.

Twee moeilijk te ontregelen teams, met een heel ander systeem en een eigen identiteit. Dat was de clash tussen Charleroi en Zulte Waregem in een notendop. De thuisploeg moet het hebben van passie en vuur, de bezoekers wilden hun voetbal opnieuw opleggen in een uitmatch.

Olayinka!

Voetballend gezien werden we niet meteen verwend op Mambourg, daarvoor had het treffen iets te weinig om het lijf. Nauwelijks kansen in de eerste helft en een 0-0 bij de koffie leek dan ook logisch, maar plots kwam de 0-1 toch op het bord dankzij Olayinka, op aangeven van De Pauw kopte hij aan de eerste paal knap binnen.

Na de pauze heel wat meer vermaak. De duels werden wat bitser, de fans gingen er nog eens helemaal achteraan en met de inbreng van Bedia en Benavente kwam er ook meer stootkracht voorin. Het leverde uiteindelijk ook op: Rezaei kon op aangeven van Benavente - randje buitenspel - de gelijkmaker binnen schuiven.

Niet in scenario's te beschrijven

Even leek het erop dat het daar dan ook zou bij blijven, maar in een dolle laatste tien minuten gingen de poppen nog helemaal aan het dansen. Een heerlijke dribbel van Leya Iseka - een troefkaart die Dury op tafel legde - zorgde voor de 1-2 via Marinos in eigen doel.

En nog was het niet gedaan, want Baby kon een lange bal aan de tweede paal tegen de touwen koppen voor de 2-2. In een knokpartij op het einde kreeg De Sart nog een tweede gele kaart, waarop Bostyn in minuut 95 naast een voorzet ging en Charleroi van dichtbij met de kop voor het absolute orgelpunt zorgde. Mazzu-time, u zegt?