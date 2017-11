Doelmannen spelen de hoofdrol in Genk-Lokeren, Maes vindt recept om ex-ploeg lam te leggen

Genk kwam met volle vertrouwen aan de aftrap. De 0-0 tegen Kortrijk werd afgedaan als een 'accident de parcours' na de zeges tegen Anderlecht en Club Brugge. Maar was het dat wel? Want Peter Maes had uit die wedstrijd duidelijk de mosterd gehaald om zijn ploeg neer te zetten.

Geen flanken

De Lokeren-trainer metselde zijn centrum volledig dicht, met Rassoul en Terki dichtbij de viermansverdediging. Genk, dat het balbezit kreeg, beet er zijn tanden op stuk. Schrijvers en Samatta speelden te kort bij Ingvartsen en dus kwam er amper iets van de flanken. Want Mata en Uronen konden de hele flank niet belopen aangezien er bij Lokeren wel volk op de vleugels stond.

Resultaat: alles door het centrum bij de Limburgers en Lokeren dat het graag zag gebeuren. De Waaslanders hadden zelfs een grote kans om op voorsprong te komen, maar Vukovic pakte de kopbal van Kehli. En dan schakelen we direct over naar het einde van de eerste helft en de enige kans voor Genk: een kopbal van Ingvartsen gepakt door Verhulst.

Meer kansen

Twee grote kansen en dat was het. Veel te flauw allemaal. Fluitjes weerklonken in de Luminus Arena. Karelis, ingekomen voor de geblesseerde Samatta, had wel tot drie keer toe de openingstreffer aan de voet, maar Verhulst en een gebrek aan cool beletten dat. Aan de andere kant haalde Vucovic een mooie kopbal van De Sutter uit zijn doel.

Opvallend was dat Genk zich niet aanpaste, terwijl duidelijk was dat er centraal absoluut geen doorkomen aan was. Albert Stuivenberg leek veilig te zijn, maar als hij zich niet meer flexibel gaat opstellen, zullen de problemen hem blijven achtervolgen. Zo was de vraag of Thomas Buffel niet meer had kunnen bijbrengen...

Verhulst man van de match

Pozuelo en Malinovskiy hadden het op het middenveld bijzonder moeilijk om iets te creëren, terwijl Schrijvers op de flank geen rendement lijkt te halen. Karelis had genoeg kansen nog om het wel af te maken, maar scoren lukte de Griek niet. Wedden dat Lokeren blijer zal zijn met het punt dan Genk? Verhulst was alvast dé man van de match. Al was zijn collega Vucovic een goeie tweede.