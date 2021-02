38

Daar laat Lokeren-Temse een enorme kans liggen. Buyl heeft de bal maar mee te geven met Ben Omar, maar hij wil zelf gaan en zo is de dreiging helemaal weg.



37

Lokeren-Temse komt beter in de wedstrijd en het is nu ook meer in evenwicht. STVV heeft zeker nog niet gewonnen spel.



36

Gele kaart voor Nando Nöstlinger





29

Daar is de eerste kans voor Lokeren-Temse. Nöstlinger met een goede voorzet, maar via Pius is de bal makkelijk op te rapen voor Steppe.



24

Nazon is gevaarlijkste man bij de Kanaries. Nu legt hij een bal net naast.



23

Vrije trap op een gevaarlijke plaats voor STVV. Laurens werkt in hoekschop.



18

Schitterende redding van Espeso op een schot van Wolke Janssens. Hier zat meer in voor STVV.



14

Mooie aanval van de thuisploeg. De laatste pass van Buyl is echter net niet zuiver genoeg.



12

Opnieuw gevaar van de bezoekers. Deze keert brengt Bart Goossens redding.



8



Doelpunt van Duckens Nazon

Lang heeft Lokeren-Temse de 0-0 niet kunnen vasthouden. Colidio legt de bal goed breed en Nazon trapt tussen de benen van Espeso in doel: 0-1.



7

Nazon probeert het met een knappe omhaal. Steven Schürmann kan nog net redding brengen.



6

Daar was de eerste grote kans in de maak. De Nooijer werkt een bal van Janssens in hoekschop.



4

STVV probeert Lokeren-Temse meteen tegen haar eigen zestien te duwen. Voorlopig houdt de thuisploeg echter stand.



1

We zijn eraan begonnen! Kan Lokeren-Temse voor een stunt zorgen of gaat STVV naar de volgende ronde?



1

Lokeren-Temse - STVV: 0-0