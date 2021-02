Nog steeds veel twijfels bij Killian Overmeire over zijn toekomst als voetballer, maar: "Ik heb mij geamuseerd op het veld"

STVV heeft zich woensdagavond kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Croky Cup. De Kanaries haalden het met 0-2 op het veld van Lokeren-Temse. Bij de amateurploeg stond Killian Overmeire misschien wel voor de allerlaatste keer tussen de lijnen.

De kapitein van de Waaslanders twijfelt namelijk over zijn toekomst als voetballer. Hij vertelde het op de persconferentie na de wedstrijd tegen STVV. "Ik twijfel nog steeds om te blijven voetballen, maar ik heb mij vandaag wel geamuseerd op het veld. Op zo'n momenten denk je dat voetbal nog altijd het mooiste is wat er is", legde Overmeire uit.

Toch vindt de centrale middenvelder het moeilijk om vooruit te kijken. "Ik ben nu ook al 35 jaar oud en de competitie zal pas terug starten in augustus of september, dus nu ligt het weer enkele maanden stil. Dat perspectief doet mij enorm twijfelen", vertelde het Lokeren-icoon.