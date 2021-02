Peter Maes tevreden met kwalificatie voor volgende ronde Croky Cup en heeft lovende woorden voor Lokeren-Temse: "De eerste ronde is altijd de moeilijkste"

Lokeren-Temse is er niet in geslaagd om te stunten tegen STVV. De Kanaries haalden het met 0-2 na doelpunten van Nazon en Ito. Peter Maes was uiteraard tevreden met de kwalificatie van zijn ploeg.

Hij vertelde het op de persconferentie na de wedstrijd. "We zijn geslaagd in onze opzet, want dat was een ronde verder geraken. De eerste ronde is altijd de moeilijkste, maar we zijn op de goede weg. het was dankbaar dat we snel konden scoren tegen een goed georganiseerd elftal", legde Maes uit.

De trainer van STVV had daarnaast nog lovende woorden voor Lokeren-Temse, de tegenstander van deze avond. Maes kent de omgeving natuurlijk goed want hij was zelf enkele jaren actief als trainer van Sporting Lokeren en hij won met de club twee keer de beker van België.

"Het is een ploeg met veel mogelijkheden. Het probleem deze avond was dat ze niet ingespeeld waren en weinig competitie hebben gehad voor deze wedstrijd. Het was zeker een ploeg geweest dat kon promoveren", aldus Maes.