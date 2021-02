Gemoedelijke sfeer na Lokeren-Temse - STVV: "Waarom Steve De Ridder er niet bij was? Overmeire had hem wel eens uit zijn goede vorm kunnen spelen"

STVV haalde het gisterenavond in de Croky Cup met 0-2 van Lokeren-Temse. Nazon en Ito waren de doelpuntenmakers voor de Kanaries. STVV deed het met een halve B-ploeg, want spelers als Mboyo, Suzuki en De Ridder waren er niet bij.

Vooral de afwezigheid van Steve De Ridder was verrassend, want de middenvelder heeft in het verleden nog bij Lokeren gevoetbald. Hij had tegenover zijn oude ploegmaat Killian Overmeire kunnen staan, maar Peter Maes gaf De Ridder dus rust.

Na de wedstrijd gaf Maes een opvallende uitleg voor de afwezigheid van De Ridder. "Steve is in goede doen, maar Killian Overmeire had hem wel eens uit zijn goede vorm kunnen spelen en daarom hebben we het er dan ook niet op gewaagd", zei Peter Maes met een lach.

Uiteraard kwam ook nog de echte reden over de afwezigheid van De Ridder aan bod. "Er kwamen heel wat nieuwe jongens in de selectie die weinig matchritme hebben, maar wel heel hard trainen. Het is altijd afwachten hoe die jongens reageren, maar ze hebben het goed gedaan en weinig kansen weggegeven. Ik ben tevreden, ook al hadden we meer kunnen scoren, maar nu is het kijken naar de volgende wedstrijd", aldus Maes.