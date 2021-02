Peter Maes wilde Killian Overmeire naar STVV halen: "Als je mij begin oktober had gebeld, had ik meteen ja gezegd"

Deze avond stonden Lokeren-Temse en STVV tegenover elkaar in de Croky Cup. Een blij weerzien tussen Peter Maes en Killian Overmeire en op de persconferentie na de wedstrijd had Maes een opvallende vraag voor de kapitein van de Waaslanders.

De trainer van de Kanaries had Overmeire namelijk gebeld met de vraag of hij niet voor STVV wilde spelen. Overmeire was blij met het telefoontje, maar hij besloot toch om niet op het voorstel in te gaan. Maes wilde nu dan ook weten waarom de kapitein van Lokeren-Temse niet voor STVV had gekozen.

"Ik twijfelde nog aan mezelf. Ik heb het enorm geapprecieerd dat je mij gebeld had, maar jullie zaten in degradatienood en ik had het gevoel dat ik niet op tijd topfit zou geraken. Ik heb enorm veel respect voor jou en als ik het voor iemand had gedaan, was het voor jou. Als je mij begin oktober had gebeld, had ik meteen ja gezegd, maar het doet mij plezier dat jij mij hebt gebeld", aldus Overmeire tegen Maes op de persconferentie na de wedstrijd.