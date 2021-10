Essevee zwaar onderuit bij Seraing, verloren zoon is hattrickheld

Seraing en Zulte Waregem hadden dringend punten nodig. En dat leverde een interessante wedstrijd op, met heel veel goals. De thuisploeg was daarbij meer dan baas.

Zulte Waregem trok met goede moed naar het Stade Du Pairay, maar al na tien minuten keken ze tegen een achterstand aan na een strafschop van Mikautadze. Het leverde meteen op dat Essevee op zoek moest gaan naar doelpunten.

Dat lukte aanvankelijk wel: Essevee monopoliseerde de bal, maar kwam niet meteen in de buurt van de doelman van Seraing. En aan de overkant maakte Jallow er zelfs voor de rust 2-0 van voor de thuisploeg.

Balbezit is niet alles

Balbezit is duidelijk niet alles, want het was eigenlijk Sammy Bossut die de beste speler was bij de bezoekers. Hij kreeg nog eens zijn kans van Francky Dury en zorgde voor uiteindelijk meer dan tien reddingen.

© photonews

© photonews

Dan maar na de pauze hopen op beterschap? Allerminst, want het was Maziz die snel voor de 3-0 zorgde voor de Luikenaars. Jelle Vossen zorgde even voor hoop, maar na een rode kaart voor Boya was het helemaal over en sluiten.

Blamage

Mikautadze maakte zijn hattrick nog vol en zorgde zo voor een wel erg bittere pil voor Zulte Waregem: 5-1, een knappe zege voor de troepen van Condom. Francky Dury en de zijnen moeten met een zware nederlaag de bus op.

In de stand rukt Seraing ietwat op, voor Essevee is het ondertussen toch eerder naar beneden naar boven kijken. De interlandbreak is een mooi moment om even de troepen opnieuw te gaan verzamelen.