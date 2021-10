Antwerp heeft het moeilijk tegen tien man van KAA Gent, maar houdt toch de drie punten thuis dankzij man in vorm Michael Frey

Antwerp heeft deze avond een nieuwe overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. The Great Old haalde het deze avond met 1-0 van KAA Gent, dankzij een doelpunt van Michael Frey in de slotfase.

De openingsfase was voor Antwerp, maar echt grote kansen kregen ze nog niet. Bolat leek zich wel te verkijken op een voorzet van Nainggolan, maar de doelman van de Buffalo’s kon zijn foutje snel zelf rechtzetten.

Daarna nam KAA Gent enkele minuten het commando over. Zo kreeg Depoitre twee uitstekende mogelijkheden. Oog in oog met Butez trapte de aanvaller naast en ook een voorzet van Odjidja kreeg Depoitre niet tegen de netten getrapt.

Antwerp had het moeilijk, maar zo’n 10 minuten voor het rustsignaal moest KAA Gent plots met tien man verder. Chakvetadze ging in de fout op Gerkens en na een tussenkomst van de VAR moest de aanvaller al vroegtijdig gaan douchen. Antwerp kon in de eerste helft niet meer profiteren van een man meer situatie en dus was 0-0 ook de ruststand.

In de tweede helft ging The Great Old meteen op zoek naar het openingsdoelpunt. Toch was de beste kans voor KAA Gent, want Tissoudali ging knap voorbij Dessoleil, maar zijn schot was te zwak. Even later trapte Tissoudali dan weer in het zijnet.

Antwerp wilde wel, maar in de zone van de waarheid was het telkens net niet voor de thuisploeg. Fischer kwam er nog dicht bij, maar Bolat had een uitstekende reflex op het schot van de vleugelaanvaller. Even later had de KAA Gent-doelman opnieuw een goede redding nodig op een kopbal van Samatta.

Antwerp ging duidelijk op zoek naar de overwinning en tien minuten voor het einde werden ze daar ook eindelijk voor beloond. Een knappe vrije trap van Verstraete ging tegen de lat, maar Michael Frey was goed gevolgd om de 1-0 binnen te duwen. Het was al zijn twaalfde doelpunt van het seizoen.

KAA Gent kreeg nog een uitstekende mogelijkheid via invaller Lemajic, maar hij trapte van dichtbij over, waardoor 1-0 meteen ook de eindstand werd. Antwerp doet zo een goede zaak, want ze gaan voorlopig naar de kop van het klassement met 20 punten. KAA Gent blijft achter op de elfde plaats met 14 punten.