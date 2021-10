"Priske heeft de konijnenpoot van Guy Thys teruggevonden!"

Antwerp staat na zijn recente 15 op 15 aan kop van de Jupiler Pro League, samen met Eupen. Maar er is nog veel progressie mogelijk in het spel. Als The Great Old zondag bij de rust een paar goals in het krijt had gestaan tegen Gent, hadden ze ook weinig in te brengen.

En dat is de voorbije weken al meer voorgevallen. Antwerp rekent op Frey en op een portie geluk. “Volgens mij heeft Brian Priske in de catacomben van het Bosuilstadion de konijnenpoot van Guy Thys teruggevonden", zegt Patrick Goots in GvA. Ook tegen AA Gent kroop zijn ploeg door het oog van de naald. Maar terwijl Gent verzuimde de kansen af te maken, kon Antwerp alwéér op Frey rekenen. De opluchting bij Priske in de slotminuten was bijzonder groot." Er moet volgens de analist wel iets veranderen. "Met een beetje tegenslag had het evengoed 4 op 15 kunnen gepakt hebben. Priske moet de interlandbreak nu gebruiken om zijn ploeg nog beter te laten draaien. Stel je voor dat Antwerp dan ook nog goed gaat spelen in plaats van alleen de punten te pakken.”