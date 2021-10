Brian Priske na overwinning tegen KAA Gent: "Drie punten zijn belangrijker dan mooi voetbal"

Antwerp is er deze avond in geslaagd om een vijfde overwinning op rij binnen te halen. Frey zorgde voor het enige doelpunt in de wedstrijd tussen The Great Old en KAA Gent. Daardoor staat Antwerp nu zelfs aan de leiding in de Jupiler Pro League.

Echt mooi voetbal was het echter niet van Antwerp. Brian Priske deelde deze mening. "We hadden zelf opnieuw te weinig kwaliteit aan de bal en te veel counters weggegeven. Ik had niet het gevoel dat we het onder controle hadden, zelfs niet tegen 10 spelers. Ik ben toch trots op de mentaliteit van onze spelers, want dat is ook heel belangrijk."

"KAA Gent was de betere ploeg, maar dat is voetbal. De drie punten zijn belangrijker dan mooi voetbal. We hebben nu twee weken met interlands, dus er zijn veel meer mogelijkheden om samen te trainen. Ik ben nu tevreden met de 15 op 15", aldus Priske.

De trainer van Antwerp had nog lovende woorden voor de Buffalo's. "Ik vond KAA Gent sterk vanavond. Als ik de laatste wedstrijden van KAA Gent zie, zie ik veel kwaliteit. Ze hebben goede aanvallers en het is geen makkelijke ploeg om tegen te spelen. Ze moeten normaal altijd meer dan 11 punten hebben in het klassement", legde Priske uit.