Boucaut krijgt wind van voor na rood voor Chakvedatze: "Alweer omgekocht"

Giorgi Chakvetadze werd na een halfuur al uitgesloten in de wedstrijd tussen Antwerp en Gent. En daarbij was er toch wel wat kritiek.

Vele supporters vonden het nogal een zware straf voor de speler van AA Gent, waarbij ook het gedrag van de VAR werd besproken.

Een bloemlezing van een aantal tweets over de wedstrijd tussen Antwerp en Gent, waarbij de kritiek toch wel duidelijk was.

You’ve seen it hear folks, Giorgi Chakvetadze had a red card handed to him🤔🟥



Not sure about how competent that decision was but hey, at least he’ll be healthy for the international break🤷🏼‍♂️🇬🇪 https://t.co/x0b6Xb3vPe