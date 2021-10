Vanhaezebrouck trekt van leer tegen Boucaut: "Dat was altijd zijn tweede geel" en "Mijn geel? Hij zal het niet kunnen verdragen hebben zeker?"

Een cynische buiging naar het Antwerp-publiek en een mokkend gezicht... Hein Vanhaezebrouck had het tegen Antwerp nog eens aan de stok met de scheidsrechters. Het leverde hem geel op van ref Boucaut. Achteraf liet hij weten waarom hij dat kartonnetje kreeg.

Vanhaezebrouck stoorde zich tijdens de match wel meer aan de scheidsrechterlijke leiding en zijn opmerking bij de lijnrechter zal de druppel geweest zijn. Maar wat hem vooral stoorde, was dat Antwerp ook niet met tien stond. “Bataille moet altijd zijn tweede geel krijgen. Hij houdt Nurio vast bij de arm wanneer wij in de aanval gaan”, vond Vanhaezebrouck.

“De ref zei dat hij het niet gezien had. Maar onze hele bank ziet het. De lijnrechter staat erop te kijken, de vierde man ook. En dan zegt de lijnrechter dat hij voordeel geeft. Maar is een aanval met een man minder nog voordeel? En je moet minstens geel geven. Want er was geen bedoeling om de bal te spelen. Dat was gewoon onsportief. Daarom heeft Antwerp Bataille ook gewisseld bij de rust. Omdat ze wisten dat ze ontsnapt waren.”

En dan kreeg hij zelf geel. "Omdat ik aan de lijnrechter zei: "Maintenant, il a bien vu". Zware taal hé. Hij zag misschien de beelden tijdens de rust en besefte dat hij een fout maakte. Dan kan je niet verdragen dat je daarop gewezen wordt hé."