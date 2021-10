Frank Boeckx ziet gelijkenissen tussen Antwerp en Anderlecht

Vanavond komt AA Gent op bezoek bij Antwerp. Voormalig doelman van Antwerp, Frank Boeckx ziet veel gelijkenissen tussen Antwerp en hoe dat Anderlecht speelt.

Boeckx ziet een opvallende vergelijking bij het opbouwen vanuit de verdediging bij Antwerp en Anderlecht: “Priske wil een verzorgde opbouw van achteren, maar dat houdt risico’s in. Ik zag dat in het begin ook bij Anderlecht”, vertelt de voormalige doelman van Anderlecht.

Antwerp pakte een geweldige 12 op 12 in de competitie, maar moet in de Europa League momenteel de duimen leggen. “Als ze er tegenaanvallen kunnen uithalen en de domme balverliezen achterin kunnen beperken is Antwerp een zeer goede ploeg”, weet Boeckx nog.