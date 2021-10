Vadis Odjidja bij de rust vervangen tegen Antwerp: "Normaal was Bezus gestart, maar die werd donderdag van het veld geschopt"

Toch wel een verrassing bij KAA Gent voor de match tegen Antwerp. Vadis Odjidja stond namelijk meteen in de basis, nadat hij de vier matchen daarvoor had gemist door een blessure.

Donderdag was Odjidja al 20 minuten ingevallen in de Conference League en zondag stond de middenvelder meteen in de basis tegen Antwerp. In de tweede helft kregen we Odjidja echter niet meer te zien, want hij bleef in de kleedkamer.

"Odjidja was op. Het is een zware maand geweest. Het was eigenlijk de bedoeling om met Bezus te starten, maar hij werd donderdag van het veld geschopt, dus hij kon niet spelen. Odjidja heeft het goed gedaan, maar het was te veel risico om hem meer te laten spelen", aldus Vanhaezebrouck op de persconferentie na de wedstrijd.