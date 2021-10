Michael Frey blijft indruk maken: "Hij maakt oorlog en speelt met veel inzet" en "hij is een beest op zo veel vlakken"

Eén van de revelaties in de eerste weken van de Jupiler Pro League, is ongetwijfeld Michael Frey. De aanvaller kwam in de zomer aan bij Antwerp en hij was al goed voor 12 doelpunten in 10 wedstrijden in de Belgische competitie.

Michael Frey blijft het uitstekend doen in de Jupiler Pro League. Sinds zijn vijf doelpunten op het veld van Standard, lijkt de aanvaller van Antwerp met de ogen dicht te kunnen scoren. Hij zit nu al aan 12 doelpunten in 10 wedstrijden. Brian Priske, zijn trainer bij Antwerp, is uiteraard zeer tevreden met een spits als Frey. "Hij is een voorbeeld voor veel spelers. Het is een beest op zo veel vlakken", legde de Antwerp-trainer uit op de persconferentie na de wedstrijd tegen KAA Gent. Ook Hein Vanhaezebrouck, de trainer van de Buffalo's, was onder de indruk van de aanvaller van Antwerp. "Frey scoort niet alleen veel, maar hij is ook heel beweeglijk. Hij maakt oorlog en speelt met veel inzet. Hij dwingt het zelf af." Geen selectie voor Zwitserland Michael Frey hoopte door zijn goede prestaties op een selectie voor de nationale ploeg van Zwitserland, maar hij is niet opgeroepen. "Uiteraard is Frey zeer ontgoocheld dat hij niet mag spelen voor zijn land. Ze zullen in Zwitserland waarschijnlijk zeer goede spitsen hebben", besloot Priske op een bedenkelijke toon.