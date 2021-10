Hein Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met rode kaart voor Chakvetadze: "Het is ongelukkig. Er was totaal geen intentie"

KAA Gent speelde een goede wedstrijd op het veld van Antwerp, maar de Buffalo's moesten wel met lege handen naar huis. Het feit dat ze meer dan een helft met tien man moesten spelen, zal zeker niet geholpen hebben.

Hein Vanhaezebrouck was na de match niet echt te spreken over de rode kaart voor zijn speler Chakvetadze. "Als je de beelden ziet, staat hij op de hiel van Gerkens, maar hij is verrast. Het is een beetje vergelijkbaar met spelers die te laat komen. Normaal is het geel, maar nu was het op de achterkant, dus rood", aldus de trainer van KAA Gent op de persconferentie.

"Er was totaal geen intentie. Hij wilde gewoon druk zetten en was verrast. Het was ongelukkig op zijn hiel. Er is echter rood gegeven en daar kan je niets meer aan veranderen", legde Hein Vanhaezebrouck uit.