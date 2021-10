Wedstrijd laten stilleggen en een duidelijke nederlaag: malaise bij Standard na onfraaie vertoning in Mechelen

Neen, Standard heeft zich niet herpakt op het veld van KV Mechelen, integendeel. De malaise bij de Rouches is een feit, de druk op coach Leye stilaan behoorlijk groot. De match was al na een kleine twintig minuten beslist, het bilan van Standard na een avondje Mechelen oogt niet fraai.

De keuze van Leye voor vijf verdedigers en Klauss als enige spits was opvallend. Als de schrik er enigszins in zat bij Standard, was dat niet onterecht: na een kleine twintig minuten was het reeds over & out. Kwetsbaar qua snelheid, het maken van verkeerde keuzes en slap verdedigingswerk: de Rouches waren zowat alles wat je liever niet ziet.

© photonews

Zo werd het Mechelen wel heel makkelijk gemaakt, al deed de thuisploeg het zelf wel gewoon prima. Zeker de counter voorafgaand aan de 1-0 was schitterend in mekaar gestoken: via Storm ging het naar Schoofs, die speelde meteen diep op Cuypers en de spits maakte het af met een stifter. Na een fout op Schoofs wees Verboomen naar de stip: Mrabti schoot de elfmeter onder Bodart in doel.

© photonews

Daarmee was het ergste leed dus nog niet geleden voor de Luikenaars: Walsh kopte op voorzet van Storm de 3-0 in de rechterhoek. Dat was ook de stand bij de rust, en die duurde langer dan de gewoonte is. Enkelingen uit het Standard-vak liepen pardoes het veld om daar de spelers de levieten te lezen. Even met zijn allen terug de catacomben in: de tweede helft werd met tien minuten uitgesteld.

© photonews

Die tweede 45 minuten werden uiteindelijk dan toch op gang getrapt, maar ze waren grotendeels een maat voor niets. Tot in het slotkwartier eindelijk het eerste Luiks doelgevaar te noteren viel: Drăguș werkte nog de 3-1 binnen. Een doekje voor het bloeden voor de bezoekers, meer niet. Standard pakt 0 op 9, KV Mechelen rukt op met 9 op 9.