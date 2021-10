Leye ligt niet wakker van eigen positie: "Je kan dit niet verklaren, iedereen moet verantwoordelijkheid nemen"

Na twintig minuten in de touwen hangen: dat mag bij Standard toch nooit het geval zijn. Kan Leye dit overleven? De trainer van de Rouches wilde niet te zeer ingaan op zijn eigen positie. Leye legt vooral de nadruk op het nemen van de verantwoordelijkheid, voor iedereen binnen de club.

Hoe kon het toch gebeuren dat Standard zo opgerold werd door KV Mechelen? "Je zag een ploeg die niet aanwezig was in de duels. Mechelen is drie keer voor doel gekomen en drie keer was het doelpunt. We waren daar niet op de afspraak. Het was ploeg die niet alert was tegen een ploeg die uiterst alert was."

Is hier überhaupt een verklaring voor te vinden? "Iedereen die het shirt van Standard draagt, moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Als er geen reactie komt van de ploeg of van spelers: je kan dat niet verklaren. Ze zijn verplicht om zich voor de supporters te tonen."

Niets te maken met tactiek

Leye begon in Mechelen met vijf verdedigers, maar die lieten zich al snel verschillende keren te grazen nemen. "Dit heeft niets met tactiek te maken, dit heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen." Ook bij de coach? "Ik ben verantwoordelijk voor mijn taak."

Sowieso zal er wel gespeculeerd worden over de positie van de trainer. "Het is niet de vraag of de spelers nog achter mij staan of niet. Michel Preud'homme is trainer geweest, Montanier was trainer, nu ben ik er. Of ik langs de lijn sta of een ander persoon, dat gaat niets veranderen. De club moet belangrijker zijn dan de kleedkamer of de spelers. De club moet sterker terugkomen. Een trainer houdt zich enkel bezig met de trainingen."