Arnaud Bodart keurt actie van enkelingen af maar toont ook begrip: "Ik ben ontgoocheld voor onze supporters"

Arnaud Bodart beleefde net als heel Standard geen fijne vrijdagavond in Mechelen. De supporters begonnen zich dan ook te roeren, de ene hield zich al meer aan de reglementen dan de andere. Bodart moest zich drie keer in twintig minuten omdraaien. Leuk is anders.

Een volledige eerste helft heeft Standard compleet gerateerd. "We spelen altijd vanuit de reactie, we zijn steeds op achtervolgen aangewezen. Daar moet duidelijk iets aan veranderen, het probleem speelt zich in de hoofden af. In de duels waren we niet op de afspraak", stelt Arnaud Bodart vast.

Toen hij samen met zijn ploegmaats na de rust weer het veld betrad, stond hij plots oog in oog met enkele supporters die verhaal kwamen halen. "Wat die enkelingen gedaan hebben, is duidelijk tegen de regels. De supporters zijn niet tevreden. Persoonlijk begrijp ik hen wel. Ik was zelf ook eerst fan van Standard, voor ik doelman van Standard werd. Ik ben ontgoocheld voor onze supporters."

We moeten strijd leveren op het veld

In elk geval kan het zo niet verder, zoveel is duidelijk. "We moeten oplossingen vinden. We moeten er met zijn allen samen aan werken." Wat alleszins niet kan, is dat de spelers het hoofd laten hangen omdat de resultaten al een paar weken achterwege blijven. "We moeten ons niet als slachtoffers gedragen. We moeten strijd leveren op het veld en vechten als leeuwen", wil Bodart vooral weer een mentaliteit Standard waardig zien.