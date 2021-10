Rob Schoofs in offensieve rol man van de match in #KVMSTA: "We weten dat Rob een heel goede voetballer is"

Het was het Mechelse collectief dat Standard in minder dan twintig minuten oprolde. Rob Schoofs was daarin wel een niet te onderschatten factor. In een offensieve rol amuseerde Schoofs zich rot en wist hij perfect de spits en de flankspelers in stelling te brengen.

Sinds enkele weken voetbalt KV Mechelen met twee verdedigende middenvelders. Het geeft Rob Schoofs de mogelijkheid om offensief nog extra zijn steentje bij te dragen: hij deed als nummer tien Standard enorm veel pijn met zijn vista en passing. "Het ligt hem heel goed", ziet ook Hugo Cuypers, de man van de 1-0. De snelle handeling van Schoofs bij de Mechelse tegenaanval was cruciaal en gaf Cuypers de kans om te scoren. Met deze perfecte assist in één tijd zette Schoofs onmiddellijk de toon voor een sterke wedstrijd. "We weten allemaal dat Rob een heel goede voetballer is", aldus Nikola Storm. Voor één keertje werd het eens een match zonder doelpunt voor Storm, maar het sampenspel tussen hem en Schoofs zat zeker ook goed. Assist gegeven en strafschop afgedwongen "Als het defensief goed staat met Vinny (Souza) en Gouet voor de verdediging, zoals nu het geval was, kan Rob zich ook vooral bezighouden met zich offensief uit te leven", weet Storm. Dat was ook te merken. Met een assist en een afgedwongen strafschop was de impact van Schoofs op deze wedstrijd reeds in de aanvangsfase groot. Zo zette de middenvelder KV Mechelen op weg naar de overwinning.