Ondanks storende incidenten kan KVM terugblikken op uitstekende helft: "Een soort van wedstrijdvervalsing"

Ja, Standard was zwak, maar KV Mechelen deed het ook gewoon uitstekend 45 minuten lang. Na de pauze ging de voet van het gaspedaal, maar Malinwa had zijn publiek dan al wel aardig verwend. Voor de thuisploeg was het ook niet simpel om met de acties van de Luikse fans. "

"In alle facetten van het spel deden we het goed: verdedigend, offensief en in de omschakelingsmomenten. De doelpunten kwamen er dan ook bij", was Wouter Vrancken tevreden over het geleverde spel in de eerste helft. Het was Hugo Cuypers die voor het openingsdoelpunt had gezorgd, uitgerekend de ex-speler van Standard. "Het maakt mij niet uit of het tegen Standard is of een andere ploeg", zei de doelpuntenmaker.

© photonews

Tot dusver was de spits dit seizoen vooral uitgeblonken met assists. "Het doet altijd deugd voor een aanvaller om te scoren. Of het nu assists of doelpunten zijn, de zege blijft het belangrijkste. We hebben het volwassen uitgespeeld." Met zijn werkijver verovert Cuypers sowieso de harten van de Mechelse aanhang. "Dit is het voetbal dat we als team willen brengen. Het is mooi als het kan blijven duren.

Het stilleggen van het spel door het gedrag van de Standard-supporters maakte het KV niet makkelijk om in het ritme te blijven. "Na zo'n situatie is het heel moeilijk voor de ploeg die in de flow zit om de draad weer op te pikken", weet Vrancken. "Dat was ambetant voor ons. We hebben iedereen meteen op de fiets gezet zodat de spelers warm bleven, maar ik denk niet dat ze onder de indruk waren van de omstandigheden."

© photonews

Vooral toen de wedstrijd tien minuten stilgelegd werd, met spelers die op het veld kwamen en dan weer naar binnen moesten, had dat een impact. "Het is een soort van wedstrijdvervalsing, dat beïnvloedt het spelbeeld", is Rob Schoofs van mening. Al ziet de middenvelder er vooral een werkpunt voor de eigen ploeg in. "Bij ons is het altijd een beetje het geval dat we een goede helft en een mindere helft spelen."