Zeer efficiënt Union wipt (voorlopig) naar leidersplaats na ruime zege tegen Cercle Brugge

Vooral héél veel regen en slordigheden maar ... nauwelijks doelgevaar. Nee het was absoluut niet de wedstrijd waar wij op hadden gehoopt. Dante Vanzeir eiste met zijn twee doelpunten een belangrijke hoofdrol op. Een non-match, maar wel één met een leidersplaats voor de Brusselse traditieclub.

Vanaf het eerste fluitsignaal probeerden beide ploegen hun eigen spel op poten te zetten: vlot, energiek en combinerend voetbal. Al was het voor de bezoekers toch even schrikken. Nadat ze eerder al opgelucht mochten ademhalen, ging het licht bij de Brusselse defensie amper enkele minuten later opnieuw uit.

Cercle Brugge profiteerde bijna optimaal van het balverlies. Kevin Denkey schikte zich deze keer in de rol van aangever en zette met een gemeten balletje Matondo alleen voor doel. De poging van de vinnige aanvaller geraakte niet voorbij Anthony Moris. De Vereniging startte gretig en ging snel op zoek naar het eerste doelpunt van de avond. Ze hadden de punten dan ook dringend nodig. De troepen van Felice Mazzu lagen wel op de loer.

Onherkenbaar Union, teleurstellende eerste helft

Want plots stond Loic Lapoussin na een subliem uitgespeelde aanval oog in oog met Thomas Didillon. De afwerking van de linksbuiten liet flink te wensen over. De poging kwam vol op het lichaam van de Franse doelman terecht. Even later schilderde Teddy Teuma een vrije trap op de dwarsligger.

Desondanks was het een zéér kansarme eerste helft. Beide ploegen probeerden nochtans, maar zowel de motor van Cercle Brugge als Union geraakte maar niet op toerental. Heel wat slordigheden maakten het onmogelijk om gevaar te creëren. Alhoewel, ze kregen nochtans alle twee een grote mogelijkheid op het openingsdoelpunt.

De dramatische eerste helft heeft ook Felice Mazzu duidelijk geïrriteerd. Hij greep meteen in en liet tijdens de rust Siebe Van der Heyden en Senne Lynen opdraven in de plaats van Damien Marcq en Jonas Bager. Voor die laatste zat zijn wedstrijd er na enkele minuten al op. Senne Lynen kwam hard in contact met Hotic en moest van het veld gedragen worden.

Union scoort heel vlot

De donderpreek raakte wel duidelijk enkele gevoelige snaren bij zijn spelers. Na amper twee minuten voetballen in de tweede helft ging het schot van Deniz Undav rakelings naast. Even later was het wél raak. Dante Vanzeir omspeelde de Cercle-doelman en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong. De thuisploeg zat plots in heel vieze papieren.

‘We zijn vertrokken’, zou je dan denken … maar nee hoor. Opnieuw bleven we op onze honger zitten. Cercle Brugge kwam nog af met een pover slotoffensief maar Anthony Moris bleef vrijwel werkloos. Ook op fysiek vlak konden ze hun tegenstander niet overtreffen. Meer zelfs, Vanzeir zette tien minuten voor tijd de dubbele voorsprong op het bord. De twee assists waren tevens ook afkomstig van spitsbroeder Deniz Undav. Loic Lapoussin zette de 0-3 eindstand op het bord. Weinig honderd procent kansen, maar wel een heel Een heel efficiënt Union vanavond.

Hiermee verloor de Vereniging al voor een vierde keer op rij in eigen huis. Maar veel erger: het staat nu geparkeerd in de gevarenzone. Daarnaast was de prestatie weinig hoopgevend. Gevaarlijk uitgespeelde kansen waren zeer zeldzaam. Union daarentegen wipt voorlopig naar de leidersplaats.