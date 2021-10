Yves Vanderhaeghe (Cercle Brugge) boos op scheidsrechter na reukje aan openingsdoelpunt: "Daar verliezen we de match"

Donderwolken hangen boven het groen-zwarte gedeelte van het Jan Breydelstadion. Het lijkt stilletjes aan over and out voor Yves Vanderhaeghe bij Cercle Brugge. Al is hij er van overtuigd dat er een reukje was aan het openingsdoelpunt.

Terwijl Dante Vanzeir zijn eerste doelpunt van de avond tegen de touwen duwde, werd enkele tellen eerder een Cercle-verdediger neergehaald door zijn tegenstander: “Mijn verdediger wordt op de voet gelopen en kan niet verder. Je ziet dat hij op de voet getrapt geweest is. Of het opzettelijk gedaan is? Dat misschien niet, maar uiteindelijk is het een fout. Daar verliezen we de match. De scheidsrechter vond het zelfs niet nodig om naar de VAR te gaan kijken, dat begrijp ik niet”, klinkt het achteraf bij Yves Vanderhaeghe. Is het einde voor Vanderhaeghe bij de Vereniging inmiddels nabij? Cercle staat opnieuw in de gevarenzone en wist in eigen huis nog niet te winnen. “Ik ga al lang genoeg mee in het voetbal. Als het niet gaat dan ligt het aan de trainer. Maar als het wel gaat is het door de spelers. Ik werk kei hard en ben graag trainer van Cercle Brugge. Ik zou dat graag nog heel lang blijven, maar die beslissing ligt niet bij mij.”