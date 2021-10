Invallers maken het verschil in erg intens duel tussen Kortrijk en Charleroi, met venijn in de absolute staart

KV Kortrijk en Charleroi openden de zaterdag op voetbalgebied met een nagelbijtertje in een verregend Guldensporenstadion. Wisselende kansen maakten zich meester in een duel op het scherpst van de snee, met heel veel intensiteit. En het venijn zat in de staart, alweer.

KV Kortrijk had na negen speeldagen 14 punten verzameld, Charleroi volgde op een schamel puntje. En dus konden beide ploegen met een overwinning voorlopig helemaal bovenaan aansluiten bij de topclubs van het moment.

Intense wedstrijd

Luka Elsner kon daartoe opnieuw rekenen op Radovanovic en bracht hem dus opnieuw tussen de lijnen, waardoor Vandendriessche doorschoof naar het middenveld en Alioui naar de bank. Bij de bezoekers was Nicholson opnieuw fit en klaar voor de strijd met masker weliswaar.

© photonews

© photonews

De hele wedstrijd lang was het opletten geblazen, want gebeurde het niet de ene kant dan wel aan de overkant. In een intense en snelle wedstrijd toonde Morioka zich meermaals een modelploegmaat met splijtende passes, al zou het tot na de pauze duren voor Charleroi daar iets zou mee doen.

Koffi was in de eerste helft lange tijd dé man voor de Zebra's, door de nul op het bord te houden - al moest ook de lat een keertje soelaas bieden. Vanop de stip was hij na handspel van Tchatchoua wél verschalkt: Selemani met de 1-0 bij de rust.

Invallers van belang

In het snelle ritme, met vaak splijtende passes was het af en toe de wenkbrauwen fronsen bij een aantal momenten waarin het ene balverlies na het andere werd geleden, of toen een corner zo slecht werd uitgespeeld dat er uiteindelijk zelfs geen voorzet kwam.

© photonews

© photonews

Maar globaal gezien was het wel een aantrekkelijk schouwspel voor de fans in een nat en doorregend Guldensporenstadion. De inbreng van Gholizadeh bracht Charleroi opnieuw in de match: eerst was Nicholson afwerker van dienst, even later kon hij zelf bijna de 1-2 maken.

Elsner van zijn kant bracht dan maar Alioui in en ook die invaller zou meteen van zich laten spreken. Hij schilderde wat later een vrije trap enig mooi over het muurtje tegen de netten, om zo De Kerels opnieuw op voorsprong te brengen.

© photonews

© photonews

Zat het venijn in de staart? Charleroi legde zich alvast niet zomaar neer bij de nederlaag en ging naarstig op zoek naar een nieuwe gelijkmaker. Nicholson en Van Cleemput kwamen er dichtbij, maar Ilic zat meermaals goed in weg.

En zo leek Kortrijk op weg naar de zege ... Tot een schot van alweer Gholizadeh in minuut 95 via een Kortrijkzaan voorbij Ilic afweek en zo alsnog de 2-2 op het bord kwam. Een punt waar beide ploegen weinig mee opschieten na een leuk duel.