Twee ontevreden coaches na spektakelduel: "Kansen genoeg om twee matchen te winnen" en "Vier punten kwijt in vijf minuten"

KV Kortrijk en Charleroi hielden het in het Guldensporenstadion op een 2-2 gelijkspel. En daar was eigenlijk niemand tevreden mee.

"Het was een intense wedstrijd, waarbij beide teams het gevoel hadden dat ze konden winnen", aldus Edward Still. "We hadden kansen genoeg om twee matchen te winnen."

"Maar we scoren er maar twee en dat is jammer. We hebben ook teveel weggegeven en dat we twee goals slikken op stilstaande fases kan eigenlijk niet. Die vrije trap? De verkeerde mensen stonden in de muur, dat zijn jeugdfouten. Het mag geen excuus zijn, maar het kost ons wel punten."

Enerverend

"Het is enerverend dat we voor de tweede keer op rij twee punten kwijtspelen in het slot van de wedstrijd. Dat zijn vier verloren punten in vijf minuten. Dit mag zich niet blijven herhalen", pikte Luka Elsner in.

"Aanvallend maken we progressie, maar we slikken teveel doelpunten. We gaan niet elke wedstrijd drie keer kunnen scoren om te winnen."