KV Kortrijk had zomaar op kop kunnen staan: "Enerverend door moment van de tegengoals" en "Zelfde liedje als vorige week"

KV Kortrijk had zomaar aan de leiding kunnen staan in de Jupiler Pro League voorlopig. Maar wedstrijden duren nu eenmaal 90 of soms 95 minuten.

Tegen Zulte Waregem gaf KV Kortrijk een 0-2 voorsprong uit handen, een week later verloor het in blessuretijd ook nog twee punten tegen Charleroi.

Liedje

"Het is hetzelfde liedje als vorige week", besefte aanvoerder Kristof D'Haene. "In vijf minuten verliezen we vier punten in twee wedstrijden. Dat doet pijn, niemand gaat goed slapen vanavond."

"Het is enerverend, dit mag zich niet herhalen", pikte ook coach Luka Elsner in. "We verliezen vier punten in het slot van de wedstrijd en dat doet pijn, zeker als je ziet in welke minuten de goals vallen."