Niet één, maar twéé 'Mannen van de Match' in #KVKCHA: "Meer densiteit" vs "Meer dan tien reddingen"

Het is moeilijk om een Man van de Match aan te duiden in KV Kortrijk - Charleroi, omdat er gewoon zoveel gebeurde. Dus kiezen we er maar twee voor de prijs van één.

Aan Kortrijkse zijde stond doelman Ilic meer dan pal. "We hebben heel veel kansen weggegeven", vond coach Luka Elsner.

"Maar onze doelman was wakker. Ilic heeft tien ballen moeten pakken en heeft het heel goed gedaan, dus op dat gebied kunnen we weinig zeggen."

Gholizadeh

Aan de overkant was er dan weer de ingevallen Ali Gholizadeh, die de aanstoker was van de 1-1, een aantal keer kwiek opdook voor Ilic en in de slotminuut uiteindelijk de 2-2 zou binnentrappen.

"Ali heeft meer densiteit in onze ploeg gebracht", vond ook coach Still. "Hij is beslissender in de laatste twintig meter. Dat is een speldimensie die van belang is."