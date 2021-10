Speler en coach reageren na twijfelgeval: "Was geen fout voor mij" en "Vooral erg dat we onze muur niet goed opstellen"

KV Kortrijk scoorde tegen Charleroi twee keer vanop een standaardsituatie. En daar viel achteraf toch een en ander over te zeggen.

"De tweede is voor mij toch een fase dat volgens mij geen fout is", aldus Jules Van Cleemput. "Hij loopt gewoon mee en er is volgens mij geen contact."

"Ik wil het achteraf nog wel eens bekijken en wil zeker geen negatief beeld ophangen over de scheidsrechter, maar het is wel jammer."

Muur

Coach Still was dan weer duidelijk: "Ik vind Van Driessche een van de beste refs in België. Als hij zegt dat het fout was, dan zal het wel zo geweest zijn."

"Ik vind het erger dat wij onze muur niet goed opstellen in die vrije trap en zo een doelpunt slikken. Daar moeten we aan werken."