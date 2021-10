Geen winnaar in STVV-KV Oostende, pareltje De Ridder afgekeurd

STVV en KV Oostende hebben nagelaten om zich in de top vijf te nestelen. In een flauwe eerste helt was het afgekeurde werelddoelpunt van Steve De Ridder een schaars hoogtepunt. Taichi Hara bracht STVV na de koffie dan toch verdiend op voorsprong, Makhtar Gueye maakte er met het hoofd 1-1 van.

Mits winst konden STVV en KV Oostende zich voor even nestelen in de top vijf van het klassement, maar dat inspireerde beide ploegen allerminst. De Kanaries en de Kustboys serveerden erg slappe kost in de eerste helft. Vlak voor het halfuur werd een indommeld Stayen plots opgeschrikt: Mory Konaté mikte na een fenomenale inspanning op Hubert. In de herneming schudde Steve De Ridder een weergaloze omhaal in de uit zijn sloffen. Het feestje was van korte duur: de Gentenaar bevond zich in buitenspel.

De reactie van KV Oostende liet niet lang op zich wachten. Bij STVV waren ze aan de tweede paal Thierry Ambrose compleet uit het oog verloren. De KVO-aanvaller mikte van dichtbij onbegrijpelijk over het doel van Daniel Schmidt.

De Kanaries kwamen het scherpste uit de kleedkamer. Hashioka zorgde met een knal in het zijnet voor de waarschuwing, maar enkele minuten later was het wel raak. Hubert redde nog puik op de poging van Suzuki, tegen de herneming van Taichi Hara was niets te doen: de Japanse targetman van STVV zette zijn ploeg op voorsprong.

Lang moest KV Oostende niet wachten op de gelijkmaker, die letterlijk en figuurlijk uit de lucht kwam vallen. Na een vrije trap van D'Arpino won Medley het duel. Een tot dan toe onzichtbare Makhtar Gueye reageerde kwiek en kopte het leer buiten het bereik van Schmidt: 1-1. Toch alweer het zevende competitiedoelpunt van de Senegalese woelwater van KV Oostende.

Na mistasten in de Oostende defensie leek Hara voor zijn tweede doelpunt van de avond te gaan, maar dankzij een prima reflex van Hubert (en de paal) kwam STVV niet opnieuw op voorsprong. Het was de thuisploeg die met veel strijd en enthousiasme de druk bleef opvoeren. KV Oostende onderging de wedstrijd, tot ergernis van Alexander Blessin.Yuma Suzuki kwam nog het dichtst bij de winnende treffer, maar zijn kopbal verdween aan de voor hem verkeerde kant van de paal.