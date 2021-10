STVV bulkt van vertrouwen na 10 op 15: "Ambitie ligt hoger dan een plekje in de middenmoot"

STVV kon zaterdagavond niet profiteren van de offday bij Oostende. De Kanaries domineerden vooral in de tweede helft, maar bleven steken op een 1-1 gelijkspel. Na afloop toonde Steve De Ridder zich erg ambitieus.

STVV begon aan de competitie met vier op vijftien. De ploeg van Bernd Hollerbach leek zich te moeten opmaken voor alweer een seizoen vechten tegen de degradatie. Daar ziet het enkele weken later niet meer naar uit. De Kanaries pakten tien op vijftien en bevinden zich in veilig vaarwater. Maar STVV wil meer, maakte Steve De Ridder duidelijk na het gelijkspel tegen KV Oostende.

"De ambitie binnen deze groep ligt al een paar weken hoger dan een plekje in de middenmoot. Achterin zit alles goed dicht, op het middenveld heeft de coach veel opties en met Suzuki en Hara hebben we twee goede spitsen. Hara is erg sterk op training, maar moet zich nog aanpassen aan de competitie. Hij heeft alles onze kapstok te worden", aldus De Ridder.

"Prioriteit een is zo snel mogelijk die redding veiligstellen. Ik wil niet weer een seizoen achterom kijken, zoals vorig jaar. Maar we moeten meer durven ambiëren dan zomaar een plekje in de middenmoot. Wij moeten heus niet onderdoen voor de ploegen rondom ons", besluit de STVV-middenvelder strijdvaardig.