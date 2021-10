Titel voor afgekeurd doelpunt van het jaar gaat naar Steve De Ridder: "Mijn wereld stortte in"

Het eerste halfuur in STVV-KV Oostende was het bekijken niet waard. Steve De Ridder deed Stayen opschrikken met een fenomenale omhaal. Helaas voor de middenvelder deed hij dat vanuit buitenspel. "De fysio zal werk hebben aan mijn rug", kon De Ridder er na afloop om lachen.

De manier waarop Steve De Ridder de omhaal uit zijn sloffen toverde, leek op recidive te wijzen. Niets bleek echter minder waar. "Ik heb het nooit eerder gedaan, zelfs niet op training", gaf hij na afloop toe. "Het was een fantastische goal: ik raakte de bal goed en toen ik me omdraaide, zag ik hem in de kruising belanden."

De Ridder was even van de wereld, al werd hij snel terug met de voetjes op de grond gezet. "Ik wist niet hoe ik moest reageren. De scheids kwam me zeggen: "Steve, 't is buitenspel". Toen stortte mijn wereld in. Niemand maakt dit soort doelpunten... En dan zou ik dat doen in eerste klasse. Het zou op mijn leeftijd een mooi hoogtepunt geweest zijn", besluit De Ridder, die na een uur naar de kant werd gehaald.