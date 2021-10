Daar schieten ze beiden weinig mee op: Beerschot houdt stand in Leuven en sprokkelt zijn tweede puntje

Het is vroeg op het seizoen, maar dit was wel een kelderkraker die naam waard: OHL of Beerschot, wie ging gouden punten pakken? Het werd eentje voor beide teams. OHL was veruit het gevaarlijkst, het ontbrak de thuisploeg echter aan efficiëntie. Beerschot heeft zijn tweede punt beet.

Al snel bleek dat er toch vooral mogelijkheden lagen voor Leuven om diepgang te zoeken en dat deed de thuisploeg ook het best. OHL was dus lange tijd de betere, maar dat doelpuntje wilde maar niet vallen. Dewaest was er dicht bij, na een knappe combinatie Maertens-Mercier: Vanhamel stond pal.

© photonews

Tien minuten voor rusten claimde Beerschot tevergeefs een tweede geel karton voor Malinov. Het leek als het ware de OHL-spelers wel te doen beseffen dat het wel degelijk mis kon lopen. In die slotfase van de eerste 45 minuten werden niet alle posities goed ingevuld en kwam Beerschot plots opzetten. Weliswaar ook zonder te scoren.

OHL mist de kansen

Na de koffie ging het aanvankelijk goed op en neer, maar naarmate de partij vorderde was het toch weer OHL dat uitgelezen kansen afdwong, én miste. Schrijvers had moeten scoren: zijn afwerking was van die mate dat hij Vanhamel, die even voordien een knal van De Norre geweerd had, de kans gaf om in te grijpen. Enkele minuten later had Kaba de 1-0 voor het intikken, ware het niet dat hij de bal op zijn hak kreeg.

Ook de prangende slotfase leverde geen doelpunten op. Alle goede wil ten spijt bleven OHL en Beerschot steken op een brilscore. OHL zal het gevoel hebben dat het had moeten winnen: kansen waren er voldoende. De Leuvenaars blijven zo onderin hangen. Dat is uiteraard nog meer het geval voor Beerschot, maar op zijn minst heeft de hekkensluiter toch voor de tweede maal dit seizoen de nederlaag afgewend.

© photonews