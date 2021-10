Brys buigt zich over spitsenkwestie en is streng voor één OHL-speler: "Dat is je ego belangrijker achten dan een groep"

Marc Brys zag zijn OHL zaterdag de wet dicteren, maar niet scoren. De spitsen slagen er niet in om het verschil te maken: OHL heeft voorlopig de op twee na slechtste aanval van de competitie. Brys neemt het echter voor hen op, maar is niet te spreken over een actie van middenvelder Malinov.

Hoe komt het toch dat OHL het zo moeilijk heeft om te scoren? " Het is een aaneenschakeling van factoren. De spitsen werken hard. Zijn ze dan wel fris genoeg? Worden ze voldoende gebruikt? Krijgen ze voldoende aanvoer zodanig dat ze in scoringspositie komen? Als het antwoord op die vragen 'ja' is, moeten de spitsen scoren."

Dat laatste gebeurt voorlopig zelden. Brys verdedigt zijn aanvallers, al is het een feit dat niemand echt die positie van nummer 9 kan claimen. "We zijn zoekende. We hebben Rezaei en Kukharevych. De invalbeurt van Sory Kaba was goed. Hij heeft nu ook de fysieke paraatheid om te starten. Niemand van die drie springt eruit en dan moet je als coach afwegen en beoordelen op basis van wedstrijden."

Dit weekend kreeg Rezaei de voorkeur. "Ik heb vaak voor Rezaei gekozen. Qua prestaties was Antwerp uit een kantelmoment voor ons. Hij was daar aanwezig en gaf ons de mogelijkheid om hoger pressing te spelen. Hij heeft nog niet gescoord, maar levert veel arbeid. Je kan niet onmiddellijk beiden eisen. Geef ons tijd, de toekomst zal uitwijzen wie het beste 'matcht.'"

Waar de aanvallers dus nog in de bovenste schuif liggen bij Brys, is dat minder het geval voor Kristiyan Malinov. De Bulgaar ontsnapte aan een tweede geel, maar kreeg in de slotfase tegen Beerschot alsnog rood. "Ik heb hem gezegd: ofwel vervang ik je, ofwel beheers je je. Dat heeft dan geduurd tot die actie in de laatste minuut. Dat is jezelf en je ego belangrijker achten dan een groep."

Dat kan Brys uiteraard niet accepteren. "We hebben juist een week samengezeten om zulke zaken niet te laten voorkomen. Maar ik heb hem wel laten staan... Ik heb hem na de wedstrijd al terechtgewezen en zal komende week niet nalaten om dat opnieuw te doen."