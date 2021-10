Vanhamel onze man van de match in #OHLBEE: "Antwoord gegeven, geen keeper geworden om buiten schot te blijven"

Uitblinkers waren er niet eenvoudig uit te pikken in OHL - Beerschot. Mike Vanhamel heeft zeker wel zijn werk gedaan. Een drietal prima reddingen, waarmee hij Beerschot aan een punt hielp, maken hem onze man van de match. Zeker gezien de kritiek waar Vanhamel al mee te maken kreeg.

Een 1 op 27 en reeds 22 tegendoelpunten. Met die cijfers trokken Mike Vanhamel en Beerschot zaterdag naar Leuven. Dan komt ook de doelman in het vizier, dat beseft Vanhamel ook. "Natuurlijk. Ik ben ook geen keeper geworden om buiten schot te blijven. Ik pak mijn verantwoordelijkheid, ik ben ook kapitein van deze groep. Ik zal mijn verantwoordelijkheden zeker nooit uit de weg gaan."

Goede basis om op verder te werken

Kritiek was er de voorbije weken en maanden op Vanhamel wel degelijk. Dit is een prestatie waar hij zich aan kan optrekken. " Als het minder loopt, moet ik er ook staan en antwoord geven. Ik heb nu antwoord gegeven door deze clean sheet. Hopelijk is dit voor en mij en voor mijn verdediging een goede start, een goede basis, om op verder te werken. Zodat we het aanvallende blok met zo'n blok kunnen ondersteunen."

Wonderbaarlijke saves uit zijn mouwen schudden was niet nodig aan Den Dreef. Wel deed Vanhamel wat hij moest doen. Een prima positionering en reflex bij een kans voor Dewaest, een knal van De Norre onschadelijk gemaakt en aan het langste eind getrokken in een één-tegen-één tegen Schrijvers: dat is het bilan van zijn belangrijkste reddingen in OHL - Beerschot.

Geen hernemingen

Ook verwerkte hij de bal telkens op zo'n manier dat een herneming niet mogelijk was. Dan was dat gevaar toch al geweken. Kortom: Mike Vanhamel heeft die titel 'man van de match' in deze wedstrijd zeker verdiend.