Het spitsenduo van Union is opnieuw van goudwaarde: "Dante mag blij zijn dat hij tweemaal scoort"

Union pronkt (even) bovenaan de rangschikking. Opnieuw was het duo Vanzeir-Undav van goudwaarde voor de Brusselse traditieclub. Beide heren blijven elkaar blindelings vinden, zo ook tegen Cercle Brugge. Deniz Undav zette zijn Belgische spitsbroeder 2x op weg naar een doelpunt.

Het duo ziet er alleszins de humor van in: “Een goede match van Dante? Hij mag blij zijn dat hij tweemaal scoort. En vooral dat ik hem twee assists heb gegeven”, grapt Undav achteraf.

Is de voorhoede van Union het meest gevreesde duo van de Jupiler Pro League? Week na week pronken hun namen op het scorebord. Nu doen ze het ook in moeilijkere momenten. De jongens van Felice Mazzu speelden ondermaats en creëerden maar weinig doelgevaar: “Ik ben blij voor Dante dat hij twee heel belangrijke goals heeft gemaakt. We moesten scoren, maar hadden weinig kansen. Vanaf dat we er dan eentje hadden trof hij ook raak.”

Dante Vanzeir en Deniz Undav worden inmiddels al weken bedolven onder de complimentjes. Toch blijven ze er koel onder: “Het draait niet alleen om ons twee, maar heel de ploeg. We spelen ondertussen al een anderhalf jaar samen. Deze samenhang zie je ook op het veld terug.”