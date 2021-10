Union versterkt zijn leidersplaats dankzij een zege op het veld van Eupen

Voor de echte topper van dit weekend moesten we in de Oostkantons zijn waar de twee revelaties van dit seizoen elkaar partij gaven. In een doelpuntrijke partij trok uiteindelijk Union aan het langste eind en deze versterken zo hun leidersplaats.

1ste helft

De wedstrijd was nauwelijks 6 minuten ver en de bezoekers kwamen al op voorsprong. Mitoma ging neer in de 16 en Undav zette zich achter de bal. De aanvaller schoot door het midden en zo kwam Union al vroeg in de partij op voorsprong.

Union liet nadien het initiatief aan de thuisploeg maar deze kwam niet tot grote kansen. Zo was het Union dat kon profiteren van de situatie en Teuma kreeg ruimte buiten de grote rechthoek. Hij legde aan en schoot hard en geplaatst in de rechteronderhoek. Zo kwam Union op een dubbele voorsprong na 28 minuten spelen.

Bij Eupen dreigden Peeters en Kayembe nog vanop afstand maar beide kregen de bal niet tussen het kader.

2de helft

Union controleerde de wedstrijd en gaf weinig tot niets weg. Tegelijkertijd creërde ze zelf weinig kansen om hun voorsprong verder uit te diepen. Peeters zorgde bijna voor de aansluitingstreffer van Eupen. Zijn vrije trap werd door niemand aangeraakt en kon nog juist door Moris gered worden.

Stelsematig begon Eupen meer en meer in de wedstrijd te komen. Het was wachten tot de 75ste op de aansluitingstreffer. Kayembe ging op wandel en jaagde de 1-2 voorbij Moris. Eupen proefde dat er meer in zat en drie minuten later stond de gelijkmaker op het bord. Een rommelige fase voor het doel van Union en Agbadou zet de 2-2 op het scorebord.

Union kwam direct met een antwoord. Vanzeir met de assist en Nielsen plaatste de 2-3 voorsprong tegen de touwen. De Eupen fans achter het doel begonnen met het bekogelen van de Union doelman die tegen de vlakte ging. De scheidsrechter besloot iedereen naar binnen te roepen waardoor de wedstrijd 10 minuten werd gepauzeerd.

Eupen koos resoluut voor de aanval na de onderbreking, maar kon geen vuist meer maken. Union won zo het doelpuntenfestival in Eupen en versterkt zo zijn leidersplaats in de Jupiler Pro League.