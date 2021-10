Antwerp en Club Brugge volledig in balans: elk een doelpunt en een rode kaart na wedstrijd met vooral veel strijd

Antwerp en Club Brugge hebben zondagmiddag 1-1 gelijkgespeeld in het Bosuilstadion. Het werd vooral een wedstrijd met veel strijd zonder al te veel (grote) kansen.

Opstellingen

Brian Priske koos ervoor om Björn Engels centraal in de defensie te posteren tegen zijn ex-club. Van Nainggolan en Fischer was er geen spoor in de wedstrijdselectie.

Clement koos op zijn beurt dan weer voor Vormer en Van Der Brempt in de basis. Rits en Sowah moesten tevreden zijn met een plek op de bank.

Veel strijd

Antwerp-Club Brugge is in het verleden vooral een wedstrijd met veel strijd gebleken en daar wou scheidsrechter Nathan Verboomen een stokje voor steken door na twee minuten een gele kaart uit te delen aan Clinton Mata. Na de eerste helft stond er ook achter de namen van Balanta, De Laet en Engels al een geel karton.

Kansen waren schaars, op een schot van Gerkens na waarop Mignolet goed plat ging. De Ketelaere probeerde het eens vanuit een zeer schuine hoek maar verontrustte Butez niet.

En toch doelpunten

Toch stond het 1-1 bij het rustsignaal, twee doelpunten na een stilstaande fase. Uitgerekend Björn Engels kopte het openingsdoelpun voorbij Mignolet na een corner van Verstraete. Net voor rust werd een corner van Vormer verlengd en uiteindelijk trapte Vanaken de gelijkmaker tegen de touwen.

De tweede helft begon voetballend beter voor Antwerp met een tot tweemaal toe oprukkende De Laet maar de kapitein werd telkens vakkundig van de bal gezet. Even later kwamen de bezoekers nog eens piepen via De Ketelaere. De Laet verloochende zijn verdedigend werk niet en kopte de bal van de lijn.

Rode kaarten

Björn Engels gaf de wedstrijd nog wat meer verhaal door de doorgebroken Van Der Brempt neer te halen. Verboomen verpinkte niet en gaf Engels een rechtstreekse rode kaart. Het leverde hem heel wat hoongelach op van de Brugge-fans waarop de Antwerp-aanhang reageerde met applaus voor hun verdediger.

Maar ook Club eindigt nog met z'n tienen. Stanley Nsoki moet in de 90e minuut het veld verlaten met een tweede gele kaart. Zo was alles in balans na 90 minuten: de score, de rode kaarten en de gele kaarten. Union zal lachend naar deze wedstrijd gekeken hebben want ze staan nu alleen aan de leiding in 1A.