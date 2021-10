Brian Priske niet ontevreden met gelijkspel: "Achteraf gezien maakt Engels juiste keuze door rood te pakken"

Brian Priske heeft een lastige wedstrijd achter de rug op tactisch vlak. Fischer en Nainggolan niet fit en in de rust moest ook Birger Verstraete er nog af. Achteraf was hij dan ook niet ontevreden met het punt tegen Club Brugge.

"In de eerste helft waren we beter, zonder echt gevaarlijk te zijn. Er zat in de tweede helft wat vermoeidheid in de ploeg na de verplaatsing deze week. Je zag dat Brugge twee dagen extra gekregen heeft", vindt Priske. "Uiteindelijk kan je achteraf zeggen dat Engels de juiste keuze heeft gemaakt door die fout te maken en rood te pakken."

Een billijk gelijkspel met de betere kansen voor Club in de tweede helft, al maakte ook Antwerp nog aanspraak op een tweede treffer. "Benson was er vaak dicht bij. In de tweede helft was Yusuf doorgebroken maar hij maakte niet de juiste keuze en dan nog die kans van Seck op het laatste. Ik ben tevreden over de ploeg en zie ze telkens goede stappen maken. Iedereen wil graag winnen maar achteraf moet je soms tevreden zijn met een gelijkspel", klinkt het.

Bij het tegendoelpunt van Club Brugge raakte Verstraete geblesseerd en tijdens de rust bleef de middenvelder in de kleedkamer. "Een hersenschudding", zucht Priske. "Ik hoop dat het al bij al nog wat meevalt en hij zo snel mogelijk terug fit zal zijn", besluit hij.