Vanderhaeghe verdient respijt: Cercle betere ploeg tegen Standard, maar pakt slechts punt

Cercle Brugge en Standard hebben de punten gedeeld. De Vereniging kwam vroeg op voorsprong, maar Cercle trok dat al snel recht. De rest van de match leed onder een gebrek aan kansen, maar Cercle was wel de betere ploeg.

De wedstrijd kon moeilijk slechter beginnen voor Cercle Brugge. Blijkbaar waren ze niet op de hoogte van de meer aanvallende rol voor Bastien. Klauss legde perfect af en de middenvelder krulde zijn eerste goal van het seizoen al na drie minuten voorbij Didillon.

© photonews

Hotic = meerwaarde

Cercle leek niet aangeslagen en enkele minuten later trapte Somers een half metertje naast. En op het kwartier stond de stand alweer gelijk. Hotic krulde een vrije trap schitterend richting doel, maar de deklat hield hem van een doelpunt. Verdediger Daland was echter goed gevolgd en duwde ongehinderd de rebound binnen. De vraag was: waar waren de verdedigers van Standard mee bezig? Niemand volgde de inlopende mensen.

Standard domineerde niet tegen de voorlaatste in de stand. Tapsoba zorgde met zijn snelheid wel regelmatig voor gevaar, maar echt vloeiend kon het allemaal niet genoemd worden. Hij bood Dragus de 1-2 aan, maar die gleed de bal vrij onbegrijpelijk naast. Cercle had echter het beste van het spel. Vanderhaeghe verdient echt nog wel wat tijd om er iets van te maken...

Cercle betere ploeg

Luka Elsner koos voor een laag blok en wou op de tegenaanval speculeren. De punten zijn nu immers het belangrijkste voor de Rouches. Maar Cercle stond goed achteraan en gaf amper iets weg. Al het initiatief kwam van de Vereniging.

Maar de winnende goal maken, was er niet bij. Daarvoor ontbreekt het de Vereniging aan présence in de zestien. Geen van de spitsen kan zich echt doorzetten. De vraag is: als dit was opgelost voor het seizoen begon of Cercle nog daar onderaan had gestaan. Dit valt op te lossen in de winter, maar dan moet Vanderhaeghe wel respijt krijgen, want Cercle speelt niet als degradatiekandidaat.