Cercle Brugge speelt zeker niet als degradatieklant: "Standard is amper op onze helft geweest"

Heeft Yves Vanderhaeghe nu krediet gewonnen bij zijn Monegaskische bazen? Cercle Brugge leek tegen Standard helemaal niet op een dood kuikentje. Meer nog, de Vereniging was de betere, maar kon er slechts een punt voor tonen.

"Ik kan alleen maar tevreden zijn over de reactie van mijn spelers na de 0-1, die tot stand kwam na een niet-gefloten fout op onze verdediger. Mijn spelers hebben ervoor gevochten, ze waren de betere ploeg en hebben getoond te kunnen terugknokken op mentaliteit", aldus Vanderhaeghe. "We scoren ook op een goed moment, en zijn daarna eigenlijk de controle blijven houden over heel de wedstrijd. Standard is amper op onze helft geweest."

Na vier nederlagen op rij deed het gelijkspel toch wel deugd, al zat er meer in. "Ik had gehoopt dat er nog een goaltje uit de lucht ging gevallen. En er waren ook nog goede kansen, maar spijtig genoeg gaan die niet binnen. Misschien moeten we dan tevreden zijn met een punt. We hebben een lijn getrokken achter die vier nederlagen, uiteindelijk doet dat toch een beetje deugd."