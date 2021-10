OHL gaat los op aanvallend vlak in laatste kwart van de wedstrijd en boekt ruime en broodnodige zege

Hun gelijke spelen tegen Standard en Anderlecht toonden aan dat OHL en STVV echt wel wat te bieden hebben, ondanks dat beide teams in de rechterkolom vertoeven. OHL had het meest nood aan punten en was ook de ploeg die op de juiste momenten toesloeg en zo nog ruim won.