Ontdekking Sory Kaba ziet het goedkomen met OHL: "Hadden echt nood aan een overwinning"

Sory Kaba is misschien wel de man die OHL naar veilige oorden kan loodsen. De huurling van het Deense Midtjylland lijkt op weg om het scorend vermogen op te vijzelen en daar wrong het schoentje reeds te dikwijls. Werkpunt bij hem is vooral het fysieke.

"We wilden laten zien waar we op training op gewerkt hebben", verklaarde Kaba de goede intenties van OHL in de zondagavondmatch tegen STVV. "In de eerste helft kwam het er nog niet helemaal uit, na de pauze was dat wel het geval. We speelden een zeer goede tweede helft, al was de eerste helft ook niet zo slecht. Er werden enkele aanpassingen aangebracht en we deden wat we moesten doen."

Na een uur voetballen kreeg de wedstrijd een heel andere dynamiek, en toonde Kaba zich beslissend. "We hebben het tempo de hoogte ingejaagd, dat is ook wat de trainer van ons vraagt. Uiteraard ben ik blij dat ik om bij mijn eerste basisplaats twee doelpunten te maken, maar het voornaamste was de teamprestatie. Het is een belangrijke zege voor ons. Na drie gelijke spelen op rij hadden we echt nood aan een overwinning."

Is Kaba nu helemaal vertrokken? Zijn fysieke paraatheid hinderde in het begin zijn speelkansen. Er is op dat vlak progressie geboekt, maar het kan nog altijd beter. "Ik zit goed in mijn vel, al heb ik fysiek nog altijd wel wat werk. De coach geeft mij vertrouwen en daarvoor wil ik iets teruggeven. We moeten als team gewoon op dit elan verder gaan en dan zullen de resultaten volgen."