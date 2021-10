Charleroi kent geen moeite met RFC Seraing en schuift zo op naar een gedeelde derde plaats in het klassement

Charleroi heeft deze avond met 1-3 gewonnen van RFC Seraing. Charleroi kwam al snel 0-3 voor via Nicholson, Gholizadeh en Morioka. In het slot kwam er alsnog een eerredder uit de bus na een owngoal van Knezevic.

De wedstrijd was nog maar net begonnen of Charleroi kwam al op voorsprong. Gholizadeh stak de bal op het juiste moment perfect diep tot bij Nicholson en de aanvaller had de bal maar binnen te duwen: 0-1.

RFC Seraing kon er niet veel tegenover zetten en iets later werd het zelfs al 0-2 voor Charleroi. Na dom balverlies achterin, ging Kayember er vandoor met de bal en hij gaf de bal hard over de grond tot bij Gholizadeh, die maar binnen te duwen had.

Net voor de rust was er dan toch eens gevaar van de thuisploeg. Mikautadze had een goede actie in huis en dribbelde voorbij verschillende Charleroi-spelers, maar Van Cleemput zat er goed tussen om de bal in hoekschop te verwerken. 0-2 werd zo de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft werd de wedstrijd snel beslist door Charleroi. Morioka met een uitstekende beweging en de aanvallende middenvelder lobte de bal daarna ook heerlijk over de Seraing-doelman: 0-3 en match gespeeld.

Daarna kwam de actie vooral van de tribunes. Zo werd de wedstrijd op een half uur van het einde gestaakt, omdat er een projectiel op het veld werd gegooid. De Cremer was het beu en stuurde iedereen naar de kleedkamers.

In het slot kwam er nog een eerredder voor RFC Seraing na een owngoal van Knezevic, maar 1-3 werd meteen ook de eindstand. Charleroi doet zo een goede zaak in het klassement, want de Carolo’s stijgen naar een gedeelde derde plaats. RFC Seraing blijft door deze nederlaag steken op de veertiende plaats.