Jules Van Cleemput: "We stonden voor met 3-0, maar we moeten ook dan gefocust blijven"

Jules Van Cleemput is van mening dat Sporting Charleroi de perfecte wedstrijd heeft gespeeld op het veld van Seraing. Ze wonnen de wedstrijd met een knappe 1-3.

Op Seraing maakten de Zebra's al snel het verschil. "Soms pakt het goed uit voor ons uit, soms niet. Brugge, Mechelen, Kortrijk,... zijn wedstrijden waar we niet per se succes hadden. Daar speelden we ons spel en scoorden we doelpunten en dat is wat belangrijk is", benadrukt verdediger voor RCSC TV.

"We hebben het heel goed gedaan, we hebben goed gevoetbald en gescoord, dus kunnen we tevreden zijn", voegt Jules Van Cleemput er aan toe, die desalniettemin spijt heeft van het tegendoelpunt dat op het einde van de wedstrijd nog viel. "We gaven op het einde een beetje op, denkende dat we er al waren. We stonden voor met 3-0, maar we moeten ook dan gefocust blijven. Het is jammer om dat doelpunt nog te incasseren, vooral voor Hervé Koffi, maar vandaag onthouden we vooral het positieve", besloot de verdediger van de Zebra's.