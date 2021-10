🎥 Het knappe doelpunt van Ryota Morioka op Seraing

Opnieuw een overtuigende prestatie en een heel mooi doelpunt van de Japanse middenvelder van Charleroi.

Ryota Morioka speelde gisteren opnieuw een zeer goede wedstrijd op het veld van Seraing. De Japanner fungeert als een echte metronoom op het middenveld van Charleroi. Hij was betrokken bij alle goede aanvallen van de Zebra's en was altijd aanspeelbaar. Verder maakte de Japanner ook nog een heel mooi doelpunt. Enkele minuten na de rust kwam Morioka de bal opeisen, dribbelde zich een weg door het centrum en legde de bal eenvoudig weg in de linker hoek.

Het was alreeds het derde doelpunt dit seizoen voor de voormalige speler van Anderlecht die ook al vijf assists afleverde. Hij is de tweede meest beslissende speler van Charleroi. Hij moet enkel Shamar Nicholson (7 goals, 2 assists) nog laten voorgaan. Morioka is intussen 30 jaar oud en heeft nog een contract lopen bij de Zebra's tot de zomer van 2024.